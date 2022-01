A pochi minuti dall'inizio di Sassuolo-Cagliari, il direttore sportivo rossoblù Stefano Capozzucca ha parlato di mercato ma non solo: "Nandez è un giocatore del Cagliari, fondamentale per noi .- ha detto a Sport Mediaset - Noi adesso abbiamo sistemato un po' la difesa e con due innesti stiamo bene, dobbiamo prendere qualcosa in mezzo al campo e poi siamo a posto. Joao Pedro in Nazionale? Penso che verrà convocato per questo stage, sono molto felice che vestirà la maglia azzurra perché la merita".