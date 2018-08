Prosegue il lavoro del Cagliari in vista della sfida contro il Sassuolo. Questo il report dell'allenamento odierno con gli aggiornamenti dall'infermeria.



Al Centro Sportivo di Assemini, la squadra ha iniziato la seduta con l’attivazione, prima a secco, poi tecnica a coppie. Quindi è stata la volta delle esercitazioni tattiche: lavoro situazionale sulla fase offensiva e difensiva, in preparazione alla gara contro i neroverdi emiliani. A seguire, la parte tecnica della sessione, con combinazioni, cross, tiri in porta. In chiusura esercitazioni di tecnica individuale. Oggi ha lavorato parzialmente in gruppo Fabio Pisacane, personalizzato per Rafael. Terapie per Luca Ceppitelli.