Colpo a sorpresa per il Cagliari, che è vicino a definire l'arrivo dal Marsiglia del centrocampista Kevin Strootman. Il calciatore olandese è reduce dalla stagione in prestito al Genoa, che negli ultimi giorni aveva trattato per riportarlo in Liguria. Strootman si trova in Italia per sostenere le visite mediche col Cagliari.