Alessio Cragno ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Salernitana-Cagliari.



EMOZIONI - "Ci abbiamo creduto, non era facile perchè loro hanno fatto gol sull'unica azione, noi abbiamo gestito i momenti, fatto quello che dovevamo fare. Siamo stati bravi a non mollare, ce la possiamo ancora fare e ce la facciamo".



DISPENDIO DI ENERGIE - "Sono partite toste per cui ci vuole tanta personalità. Abbiamo fatto il nostro gioco, dal punto di vista nervoso si perde qualcosa ma non possiamo permetterci di rilassarci".



IL NUOVO MISTER - "Ci ha detto che dovevamo fare quello che sapevamo, la qualità l'abbiamo e l'abbiamo dimostrato, oggi la palla l'abbiamo avuta noi. La fortuna non è stata dalla nostra parte ma abbiamo dimostrato che non molliamo e non molleremo".



LA PROSSIMA IN CASA - "Anche oggi avevamo la spinta, l'abbiamo sentita".