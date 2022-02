Alessio Cragno parla a DAZN al termine della vittoria della sua squadra sul campo del Torino: "Stiamo raccogliendo quello che serve per uscire fuori dalla situazione in cui ci eravamo messi con un pessimo girone d'andata, in cui avevamo raccolto solo 10 punti. Sapevamo che dovevamo prendere punti anche su campi difficili, serve qualcosa di straordinario. La parata su Pjaca? È stata istintiva, non hai tempo per decidere cosa fare. La palla parte e tu cerchi di prenderla, è andata bene e sono contento per il risultato. Futuro? Ci penseremo dopo, ora conta solo salvarsi".