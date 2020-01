Dopo un lungo infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori per metà stagione, Alessio Cragno è pronto a riprendersi il suo posto tra i pali del Cagliari. Il portiere rossoblù ha rilasciato un’intervista a La Nuova Sardegna in cui ha parlato delle ambizioni sue e dei sardi: “Quest’anno vogliamo fare di tutto per rimanere in alto. Alle nostre spalle abbiamo squadre che hanno iniziato il campionato con l’obiettivo di centrare l’Europa. Noi ci crediamo, sappiamo di avere le potenzialità e la nostra posizione in classifica ce la siamo meritata sul campo, dove nessuno ti regala nulla”.



EURO 2020 – “L’infortunio non mi ha aiutato, non sarà facile far parte del gruppo. Ragiono un passo alla volta, il primo è rientrare al momento giusto. Non nascono che andare agli Europei mi piacerebbe tantissimo”.



SULLA CONCORRENZA – “Olsen ha fatto un grande girone d’andata. La concorrenza è un bene, si alza la competitività e la qualità degli allenamenti. Tra di noi parliamo, ci diciamo la nostra e abbiamo stima reciproca. C’è un bel clima”.