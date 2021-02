Alla vigilia della sfida contro la Lazio, Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa: "Non recuperiamo nessuno tra Ceppitelli, Deiola, Duncan e Sottil. Difesa a tre? Stiamo facendo delle valutazioni".



SUL REGISTA - "Non è necessario avere un play. E' un ruolo delicatissimo, bisogna fare le due fasi in un certo modo. Stiamo facendo delle valutazioni, io devo fare il bene del Cagliari e raggiungere la salvezza. Ora conta fare punti".



SULLA ROSA - "I discorsi lasciano i tempi che trovano. Ora conta solo il Cagliari, poi sarà possibile rivedere il calcio di un certo livello. Non aver fatto risultati anche quando meritavamo ci ha portato in questa situazione. Non è sfortuna, dobbiamo andare a cercarcela la fortuna".



SU RUGANI E ASAMOAH - "Daniele è più avanti rispetto ad Asamoah. Mi aspettavo fosse più in difficoltà, invece mi ha stupito. Sarà convocato, potrebbe entrare a partita in corso".



SULLA LAZIO - "Sono agli ottavi di Champions e hanno un ottimo allenatore. Reina è diventato quasi un regista basso, hanno tantissime alternative. Dobbiamo avere il piglio giusto".



SUL MERCATO - "I miei giocatori sono i migliori che posso avere. Sta a me portare al livello degli altri anche quelli che sono arrivati dopo e sfruttare le caratteristiche di ognuno di loro".



SULL'ATTACCO - "Qualche interprete può cambiare, ma non vorrei cambiare identità e sistema di gioco. Vedremo".