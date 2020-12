Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha presentato la partita di domani contro il Parma: "Il coronavirus è difficile da capire, capisci certe cose solo se metti in campo i giocatori: Nandez ha più allenamenti e sarà preso in considerazione, mentre Godin non verrà convocato perché ha bisogno di più allenamenti. Sono cose che capisci solo quando metti i giocatori in campo: contro l'Inter Nahitan ha corso, ma era meno lucido rispetto ad altre occasioni”.



Su Cerri come vice Joao Pedro: "Alberto potrebbe anche giocare in quel ruolo, ma potrebbero anche giocare due attaccanti insieme, purché non rimangano piatti. Dipende dalle partite, il fatto di avere 5 cambi ti permette di avere quel piano B che piace tanto a voi giornalisti".



Sui suoi giocatori e il mercato: "Ci potrebbe essere qualche richiesta, perché stanno facendo un ottimo lavoro, ma non ci penso. Mi auguro di avere tutti i giocatori a disposizione fino a giugno".