Dopo due giorni di riposo, il Cagliari ha ripreso gli allenamenti al Centro Sportivo di Asseminello. L’avvio della seduta si è svolto in palestra con esercizi di mobilità, addominali e lavoro propio-cettivo. A seguire, la squadra è passata sul campo per svolgere esercizi di potenza aerobica e tecnica a coppie. Infine, partitella a metà campo.



Parzialmente in gruppo Rafael, Darijo Srna si è sottoposto a terapie. Out Charalampos Lykogiannis e Ragnar Klavan.



Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.