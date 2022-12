Claudio Ranieri è sempre più vicino al Cagliari dopo l'esonero di Fabio Liverani e nella giornata di ieri è arrivato anche l'endorsement di Gigi Riva: "È uno dei nostri, deve solo avere la forza e l’entusiasmo per accettare la sua nuova sfida rossoblù - ha detto Rombo di Tuono a L'Unione Sarda -. Ranieri è già stato qui, ha ottenuto grandi risultati perché ha portato la squadra in Serie A dalla Serie C e l’ha pure salvata. Ma deve avere entusiasmo lui per primo ed essere in grado di trasmetterlo all’ambiente".