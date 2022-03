Tommaso Giulini non lascia, raddoppia. Il presidente del Cagliari ha dichiarato a margine della conferenza stampa sul nuovo stadio: "Non siamo stati approcciati da alcun investitore e non abbiamo neppure cercato degli acquirenti, ma non chiudiamo le porte a nessuno. Se ci dovesse essere qualcuno disposto a far crescere questo progetto, come sta succedendo ad esempio all'Atalanta, vedremo".