Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato ai microfoni de La Nuova Sardegna sul futuro di Nicolò Barella: "Questa è la prima stagione in cui sono al Cagliari che chiudiamo con il bilancio in rosso. Qualcuno dovrà andare via, però non è detto che sia Barella. Anche se non sarebbe giusto trattenerlo, se volesse lasciarci".