Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini parla a margine della presentazione dei calendari della Serie A 2019/20: "Il ritorno di Barella a Cagliari? Sarà qualcosa di molto strano per lui, cresciuto da noi. Non è stata semplice la sua decisione, è stato molto bravo in tutta la trattativa tutelando sempre il Cagliari. Non posso che parlarne bene, anche l'anno scorso aveva avuto un'offerta clamorosa dall'Atletico Madrid e ha deciso di restare a Cagliari senza fare storie, spero sia accolto alla grande dai tifosi. Cellino? Gli faccio l'in bocca al lupo. Ritorno di Nainggolan? È qualcosa di estremamente complicato, anche se so che se dovesse andare via dall'Inter e restare in Italia Cagliari sarebbe una piazza congeniale per tanti motivi, ci è rimasto molto legato. Ad oggi è fantacalcio, ma so che preferirebbe Cagliari. Noi dovevamo fare un centrocampista che era Rog o Nandez, probabilmente questa settimana chiuderemo anche Nandez e avremo speso 33 milioni per due centrocampisti, una follia non da Cagliari. La vedo difficile una terza follia".



A Sky Sport, poi, Giulini ha aggiunto: "Sia Cragno che Pavoletti hanno avuto offerte importanti, vogliono rimanere a Cagliari. È arrivato Rog dal Napoli, speriamo possa arrivare anche Nandez. È una trattativa veramente complicata, speriamo di portarla a termine. Sta diventando estenuante, devono decidersi se darcelo o no. Defrel? Se ne discuterà in questa settimana, stiamo valutando una seconda punta e piace molto al mister. Non è una trattativa facile, speriamo di toglierci un dente come Nandez. Nainggolan? Eravamo d’accordo con il nostro direttore, o Rog o Nandez. Poi mi sono fatto prendere da un briciolo di follia, ma devo anche pensare ai conti. Non possiamo fare il passo più lungo della gamba".