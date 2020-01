Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, il Cagliari potrebbe perdere Robin Olsen in queste ultime ore di mercato. Dopo il ritorno alla titolarità di Cragno, il portiere svedese in prestito dalla Roma vuole essere ceduto per giocare con continuità. In caso di cessione, i sardi andrebbero su Emiliano Viviano, attualmente svincolato.