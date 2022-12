Claudio Ranieri ha davanti a sé giornate dense di appuntamenti Prima il debutto in campionato con il suo Cagliari, che ritrova a 30 anni di distanza dal suo addio, poi la sosta post-natalizia e un mercato invernale da pianificare con attenzione per provare a disputare una seconda parte di stagione da protagonista.



La missione risalita per i sardi, forse fin qui la maggiore delusione dell'attuale campionato cadetto, passa inevitabilmente anche da una campagna rinforzi che verrà condotta in prima persona dal suo nuovo tecnico.



Tra gli obiettivi segnalati da Ranieri alla dirigenza rossoblù ci sarebbe anche il giovane attaccante esterno del Torino Demba Seck, che i granata paiono disposti a mandare in prestito per garantirgli un po' di minutaggio.