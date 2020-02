Dal sito ufficiale del Cagliari arriva il report dell’allenamento odierno, che anticipa l’inizio del ritiro per la formazione sarda.



Il Cagliari si è allenato questa mattina al Centro sportivo di Assemini: la seduta è iniziata in palestra con un lavoro specifico sulla forza. Rossoblù quindi in campo per la fase di attivazione, a seguire serie di partitelle su campo ridotto giocate ad alta intensità.

Lavoro personalizzato per Fabrizio Cacciatore, Paolo Faragò ha continuato le terapie.

La squadra, con i Primavera Carboni, Ladinetti e Porru, si trasferirà ora a Coccaglio per iniziare il ritiro in vista della gara di domenica contro il Verona. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento.