Cagliari già in campo dopo la vittoria contro il Napoli. Questo il report ufficiale diramato dal club: "I rossoblù si sono ritrovati questa mattina ad Asseminello, a poche ore dalla vittoria del "San Paolo" di Napoli. Alle porte (domenica alle 18) c'è la sfida casalinga contro l'Hellas Verona per la sesta giornata della Serie A 19.20.



La truppa agli ordini di Rolando Maran ha svolto dei lavori personalizzati programmati in base al minutaggio nel match in terra partenopea. La seduta si è snodata tra palestra e campo, con un lavoro di scarico ed esercitazioni tecniche e sulla rapidità. Sì torna al lavoro domani pomeriggio".