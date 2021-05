Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel corso dell'intervallo del match Cagliari-Fiorentina, i rispettivi presidenti delle due squadre, ovvero Giulini e Commisso, si sono incontrati in una stanza dello stadio per parlare presumibilmente del possibile riscatto di Riccardo Sottil, giocatore di proprietà viola ma attualmente in prestito in Sardegna.