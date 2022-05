Cagliari-Inter, con fischio d'inizio alle 20.45 alla Sardegna Arena, chiude il programma della domenica di Serie A. Come sempre Calciomercato.com vi racconterà live la moviola degli episodi più discussi di una gara che vale tantissimo per entrambe le formazioni. Arbitra Daniele Doveri di Roma.



LA DESIGNAZIONE COMPLETA

Doveri

Ranghetti – Vivenzi

Iv: Massimi

Var: Di Bello

Avar: Zufferli



PRIMO TEMPO

11' Protesta il Cagliari per il gol di Skriniar. Il difensore colpisce di testa in tuffo e prende in pieno il palo. La palla gli torna addosso e poi finisce in rete con il dubbio che la palla gli finisca sul braccio. Il var interviene e conferma che, seppur involontario, il tocco di mano c'è e quindi il gol viene annullato.