Oltre al sogno Nainggolan sono le uscite uno dei temi caldi sul mercato in casa Cagliari. Su Nandez in particolare resta valida la clausola da 36 milioni di euro. Sulla fine dello scorso mercato si era parlato di una possibile scadenza a settembre 2020 della clausola, ma in realtà il Cagliari e il centrocampista ex Boca Juniors si erano accordati per rifiutare eventuali offerte negli ultimi giorni di trattative che avrebbero reso impossibile sostituire il nazionale uruguaiano in pochi giorni. Nandez che, tra l’altro, è risultato negativo agli ultimi tamponi e che dopo le visite mediche della giornata odierna proverà a essere a disposizione di Di Francesco già per l’Inter. Difficile ma non impossibile. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarà invece Simeone, anche lui ormai negativo, che ieri si è allenato regolarmente con il gruppo.