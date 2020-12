Dopo la pesantissima eliminazione dalla Champions e dall'Europa Leaguetorna in campo per provare a sanare le proprie ferite e quelle con l'ambiente facendo visita alalla Sardegna Arena nel lunch match domenicale delle 12.30Una gara che ha e avrà tante sfaccettature, con i nerazzurri di, criticato ampiamente dalla tifoseria ma supportato dalla proprietà, obbligati al riscatto immediato per provare a mettere pressione al Milan e continuare la propria corsa per lo scudetto e i rossoblù dialtrettanto bisognosi di una svolta data la singola vittoria nelle ultime 5 partite che ha fermato la rincorsa ad un piazzamento europeo ritenuto alla portata della società.(4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All. Di Francesco(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte