Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha comunicato i provvedimenti presi al termine della seconda giornata di Serie A. L'attenzione generale era rivolta soprattutto agli episodi di Cagliari-Inter e agli ululati rivolti nei confronti dell'attaccante nerazzurro Romelu Lukaku prima e dopo la battuta del calcio di rigore che ha deciso la partita. Ecco nel dettaglio le decisioni più importanti assunte dal Giudice:



“In relazione alla comunicazione della Procura di cori oggetto di notizie di stampa e di emittenti televisive, si dispone a cura della medesima Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio acquisendo elementi anche da parte del responsabile dell’Ordine pubblico”.



*******



“Ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 11.28 del 2 settembre 2019) in merito alla condotta del calciatore Luca Pellegrini (Soc. Cagliari) consistente nell’aver pronunciato espressioni blasfeme al 30° del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; non evincendosi dal labiale l’appellativo ingiurioso che renderebbe l’espressione proferita di natura blasfema.



P.Q.M.



delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Luca Pellegrini (Soc. Cagliari).





GIOCATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



VIEIRA NAN Ronaldo Augusto (Sampdoria): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.