Cagliari-Juventus 0-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 22' p.t. Bonucci (J), 40' s.t. Kean (J)



Assist: 22' p.t. Bernardeschi (J), 40' s.t. Bentancur (J)



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Lykogiannis; Faragò (31' s.t. Padoin), Cigarini, Ionita (23' s.t. Birsa); Barella; Joao Pedro (31' s.t. Cerri), Pavoletti. All. Maran



Juventus (3-5-2): Szczesny; Caceres (16' s.t. Bentancur), Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi, Kean. All. Allegri



Arbitro: Giacomelli di Trieste



Ammoniti: 20' p.t. Kean (J), 34' p.t. Joao Pedro (C), 39' p.t. Lykogiannis (C), 37' s.t. Srna (C), 47' s.t. Bernardeschi (J)