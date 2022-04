Cagliari- Juventus 1-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 11' p.t João Pedro (C), 45'p.t de Ligt (J), 30' s.t Vlahović (J)



Assist: 11' p.t Marin (C), 45' p.t Cuadrado (J)



Cagliari (3-5-2): Cragno; Carboni, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Deiola (34' s.t Keita Baldé), Dalbert (13' s.t Rog), Lykogiannis (34' s.t Obert); João Pedro, Pavoletti (21' s.t Pereiro). All. Mazzarri



Juventus (3-5-2): Szczęzny; Danilo, de Ligt, Chiellini; Cuadrado (41' s.t Bonucci), Zakaria, Arthur, Rabiot (24' s.t Bernadeschi), Pellegrini, Dybala (35' s.t Kean), Vlahović. All. Allegri



Arbitro: Daniele Chiffi di Padova



Ammoniti: 8' s.t Lykogiannis (C)