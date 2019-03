Il Cagliari si è allenato anche questa mattina al Centro Sportivo di Asseminello. Dopo l’attivazione e il riscaldamento tecnico, la squadra ha disputato una partitella a tutto campo contro la squadra Primavera di Max Canzi. Ragnar Klavan ha svolto parte dell’allenamento con la squadra. Hanno seguito un programma di lavoro personalizzato Alberto Cerri, Lucas Castro e Luca Pellegrini. Terapie per Kiril Despodov che ha dovuto rinunciare agli impegni con la Nazionale bulgara e, rientrato a Cagliari dal ritiro di Sofia, dovrà ora recuperare dall’affaticamento muscolare che lo ha lasciato ai box in occasione di Cagliari-Fiorentina. Domani mattina si torna in campo per una nuova seduta di allenamento.