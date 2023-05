La stagione di Alessio Cragno al Monza non è certamente andata secondo quelle che erano le aspettative comuni.



In Brianza il portiere toscano ha collezionato appena quattro presenze, di cui soltanto una in campionato, non riuscendo a sottrarre al collega Michele Di Gregorio i galloni da titolare. Malgrado ciò il futuro del 29enne sarà ancora legato ai colori biancorossi. Come fa notare il portale centotrentuno.com, con la salvezza matematica del club, infatti, è scattata anche la formula stabilita in estate per il riscatto obbligatorio del suo cartellino attualmente di proprietà del Cagliari.



Tuttavia è molto probabile che, proprio alla luce di quanto avvenuto in stagione, che in estate Cragno possa essere destinato a cambiare casacca.