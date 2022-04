Raoul Bellanova è uno dei giocatori più monitorati nel Cagliari. Il terzino rossoblù è in prestito dal Bordeaux e il club sardo può riscattarlo per soli 500mila euro. Da quanto si legge sul Corriere dello Sport, l'idea del Cagliari è di ingaggiarlo a titolo definitivo per poi rivenderlo già in estate o il prossimo anno. Su Bellanova c'è l'interesse della Juventus.