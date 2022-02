semplicemente strepitoso nel primo tempo su una girata di Pjaca. Ma questa è solamente una delle tante belle e importanti parate che il portiere del Cagliari compie quest’oggi.: fa valere la sua esperienza in campo riuscendo a limitare al massimo gli avversari che agiscono nella sua zona di campo.si incolla a Belotti sin dai primi minuti e non lo molla per tutta la partita. Se ci sono da usare le maniere forti per fermare il centravanti avversario non si tira indietro: riesce così a limitare al massimo il Gallo quando agisce nella sua zona.(Da 45’ s.t.: sempre attento in fase difensiva e puntuale negli interventi. Copre bene la sua zona di campo e non lascia spazi agli avversari.spinge molto sulla propria fascia di competenza riuscendo ad approfittare del passo diverso rispetto ad Ansaldi. E’ lui inoltre a portare in vantaggio il Cagliari: nell’occasione è bravo a buttarsi nello spazio lasciato dalla difesa del Torino e a spingere poi in rete il pallone.chirurgico nel portare per la seconda volta in vantaggio il Cagliari in questa partita con una conclusione dal limite dell’area di rigore che si infila nell’angolino basso proprio dove Milinkovic-Savic non può arrivare.ogni volta che ha la palla tra i piedi dà l’impressione di poter inventare qualcosa di pericoloso. Quando è il Torino ad avere il possesso del pallone si sacrifica molto in fase difensiva per daee una mano alla squadra.il gol che permette al Cagliari di sbloccare il risultato lo segna Bellanova ma il merito è quasi tutto di Grassi che vede lo spazio alle spalle di Lukic, si infila e serve poi al compagno un pallone che è solo da spingere in rete.vince il duello sulla propria fascia con Vojvoda. Il terzino brasiliano riesce con facilità ad arrivare sul fondo in diverse occasione e, nell’azione che porta al gol di Bellanova, è bravo a battere velocemente la rimessa laterale e sorprendere la difesa avversaria.: viene ben contenuto dai difensori del Torino e non riesce mai a far valere le sue qualità tecniche. Il numero 20 della formazione di Walter Mazzarri oggi non è certo nella sua giornata migliore.(Dal 15’ s.t.: appena entrato in campo serve di petto l’assist per il 2-1 del Cagliari firmato da Deiola): si vede poco l’attaccante brasiliano che viene bene limitato da Djidji e non riesce a far valere le sue grandi qualità tecniche.torna in quello che è stato per circa due anni il suo stadio e conquista una vittoria importanti per il Cagliari in ottica salvezza. La squadra sarda è cinica e sfrutta al meglio le poche occasioni create per uscire dall’Olimpico Grande Torino con i tre punti.