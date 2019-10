Roma-Cagliari 1-1



Olsen 7,5: Si ripresenta all’Olimpico con una marea di sassolini da togliersi. Due belle parate nei primi 10’ sono un bel preludio e di sicuro nulla può sull’autogol di Ceppitelli. Nella ripresa si oppone con tutti i mezzi a disposizione a Zaniolo e Dzeko.



Cacciatore 6: Gara senza infamia e senza lode, con un attento senso della posizione e poche sgroppate degne di nota.



Pisacane 6,5: Attento dietro ma soprattutto spavaldo quando c’è da alzare il baricentro.



Ceppitelli 5: Fa sentire subito i tacchetti, ma si capisce dal giallo quasi immediato che è una giornata no. Mette il piedone sul cross di Kluivert e provoca l’autogol proprio nel miglior momento del Cagliari.



Lu. Pellegrini 5,5: Soffre tantissimo la verve di Kluivert e non si fa rimpiangere dai suoi ex tifosi. (35’st Mattiello ng)



Nandez 7: Prova sempre a creare scompiglio e sul finale del primo tempo serve un pallone d’oro a Simeone,



Cigarini 5,5: L’intervento su Diawara è al limite dell’espulsione e in assoluto nel Cagliari è quello che soffre maggiormente. Troppo nervoso.



Rog 6,5: Sangue freddo anche nelle situazioni complicate e un senso della geometria che farebbe felice qualsiasi allenatore. Futuro garantito nonostante qualche imprecisione fisiologica.



Nainggolan 6: Applauditissimo dai suoi ex tifosi fa valere l’esperienza ma si nota anche una condizione non al top dopo l’infortunio. Non è il Ninja ammirato all’Olimpico nelle notti magiche. Al 18’ prova un gol da centrocampo, esagerando. 29’st Ionita 5,5: in sofferenza)



Joao Pedro 7: Fa il Pavoletti e il Joao Pedro. Fa tutto in un attacco in cui forse manca un vero bomber. Compreso calciare il rigore perfetto che porta al vantaggio i sardi.



Simeone 5,5: Il Carpe Diem non è per lui. Ha alcune occasioni per cogliere gol e sorrisi, ma si fa trovare spesso con i pensieri da un’altra parte. (14’st Castro 6: occupato più a far legna che a fare male)



Maran 6,5: altri punti pesanti sul campo delle grandi. Il suo Cagliari si mostra tosto anche se non bellissimo soprattutto nel finale quando rischia in più di un’occasione il ko.