potrebbe fare di più in occasione del gol poi annullato mentre si fa trovare pronto in un paio di azioni pericolose. Viene beffato da Obert.corre molto supportando la squadra in entrambi le fasi ma non esplode.la difesa non corre particolari brividi, l’atteggiamento suo e di alcuni compagni però è da rivedere.sua la deviazione in porta che porta alla sconfitta, fino a quel momento regge l’urto ma poi crolla.l’attacco rossoblù va spesso in profondità, lui resiste e tenta anche la conclusione dai 30 metri.senza infamia e senza lode, si limita a fare quello che gli chiede l’allenatore.l’ex rossoblù ci prova, forse la prende come sfida personale. Non delude ma non brilla.(dal 32’ stmantiene l’equilibrio).tenta la conclusione dalla lunga distanza nel primo tempo ma poi rimane poco da segnalare.(dal 23’ stsenza infamia e senza lode).dà una mano alla manovra offensiva senza però trovare grossi sbocchi. Peccato.non incide particolarmente ma il lavoro sporco non manca, da lui però ci si aspettano i gol.(dal 23’ stfa rifiatare il compagno e ci mette del suo).davanti forse è il meno presente dei suoi, si vede e non si vede. Peccato per il giallo.(dal 32’ stultima mossa per tentare di accorciare le distanze).l’impresa purtroppo non riesce, il Cagliari è costretto a fermarsi in Coppa Italia dopo una gara dalle poche emozioni in cui comunque ci prova.