i difensori sono bravi a tenere occupati i nerazzurri, ma la parata miracolosa su Malinovkyi al 29’ p.t. salva porta e partita. Con il guantone ci mette la pezza al tiro di Muriel. Perde tempo e viene ammonito, ma salva la porta da almeno altre due reti.fatica a prevedere le mosse di Muriel, poi a spegnersi è il colombiano, non si accende lui.preso alla sprovvista dalle finte di Muriel, protegge comunque Cragno coprendo la sfera. Disturba Pessina quando deve concludere in rete, bene, si sta facendo le ossa e duella con Palomino da veterano.contiene la furia di Malinovskyi, e tanto basta.(Dal 42’ s.t.: duella con Pezzella sulla sinistra, migliora con lo scorrere del cronometro e, servito da Grassi, arriva sul fondo e mette in mezzo un assist perfetto per Pereiro.(Dal 42’ s.t.).Koopmeiners gli dà del filo da torcere nella lotta negli spazi, ma quando riesce a scappargli ottiene punizioni preziose.prende il tempo a Malinovskyi, anticipando il lavoro dei trequartisti nerazzurri, leggendo benissimo la partita. Uno dei migliori, peccato per il giallo. Parte da lui l’azione del raddoppio rossoblù, benissimo.intercetta i tiri in profondità di Pasalic, prende un giallo inutile e chiede aiuto dalla panca per infortunio. Corre in profondità verso la porta, ma è troppo solo. Perfetto l’assist per Pereiro che vale il vantaggio, è un tuttofare che non si scoraggia mai.(Dal 32’ s.t.fa il suo, contenendo i nerazzurri alla ricerca del pari a centrocampo).sventa i cross di Zappacosta in un duello all’ultimo respiro, sfiora il gol, è ovunque.ammansire Freuler non è facile, lui ci riesce. Solo Boga gli scappa via.(Dal 45’ s.t.pressato da Palomino, riesce a liberarsi, insacca una sfera pesantissima, sfiora il raddoppio nell’azione che vale il rosso a Musso, e firma la personale doppietta-salvezza. Strepitoso.il suo 4-5-1 sorprende non poco i nerazzurri, che perdono ogni riferimento. Conquista 3 punti salvezza pesantissimi su un campo ostico. Meglio di così.