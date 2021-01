Cagliari-Napoli 1-4può veramente poco sui gol incassati quest'oggi. Attento sul resto, para tutto quel che può, intuisce il rigore di Insigne.spinge poco e in difesa arranca, complice anche uno straripante Insigne sulla sua fascia.buon primo tempo, nella ripresa crolla insieme a tutta la squadra.: un birillo in occasione del raddoppio partenopeo. Si fa saltare da Zielinski come se nulla fosse.: l'anno del greco inizia nel peggiore dei modi. Nella ripresa atterra Lozano prendendo, ingenuamente, un cartellino rosso per somma di ammonizioni.doveva essere il faro del centrocampo, invece quest'oggi è sembrato il primo Marin stagionale, spento e opaco.visto l'infortunio di Rog torna a fare il centrale di centrocampo. La solita garra ma nulla di più.schierato titolare nel tridente alle spalle di Simeone, mostra qualche giocata ma nulla di più. E' comunque il più attivo del pacchetto offensivo.(dall' 11' s.t: entra a dare una mano in attacco ma si ritrova ad aiutare il reparto difensivo).: anno nuovo Joao vecchio. Rimette in piedi il match nel momento del bisogno, peccato però che il pareggio sia durato troppo poco.(da 38' s.t: entra e regala un rigore al Napoli. Ingresso da dimenticare): sembra aver finito la benzina. Corre per tutto il campo ma non incide sul match.(dal 23' s.t: entra per sopperire il rosso preso da Lykogiannis, ma viene "ubriacato" da Lozano).: impalpabile, grande assente del match. Mai pericoloso.(dal 38' s.tAll:: squadra si decimata da covid ed infortuni ma, forse qualche cambio andava fatto prima.