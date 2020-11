Cagliari-Verona 2-1Vicario 6,5: spettatore non pagante nella prima frazione di gioco, assoluto protagonista nella ripresa. Decisivo soprattutto su Udogie, Di Carmine e Bertini.Zappa 6: compie qualche discesa ma si limita. Molto attento nella fase difensiva, soprattutto su UdogieWalukiewicz 5,5: poco attento in occasione del pari ospite. Partita al di sotto delle aspettative per il polacco.Pisacane 6,5: leader della difesa, mette le pezze dove serve dimostrando tutta la sua esperienza. Esce stremato dopo aver dato tutto(dal 26' s.t Tripaldelli 6: il pressing ospite costringe il terzino italiano a compiere gli straordinari in difesa. Buone le sue diagonali)Carboni 5,5: sufficiente la sua partita da terzino, non sufficiente quella da difensore centrale. Nel gol del pareggio ospite, insieme a Walukiewicz, si perde ColleyOliva 5: a tratti lento, macchinoso. Non è apparso concentrato in varie occasioni.(dal 35' s.t Ounas 6: ha il merito di dare velocemente a Sottil il pallone della vittoria, prendendo di soppianto tutta la squadra avversaria)Rog 6,5: il croato ha preso in mano il centrocampo e non ha sbagliato un colpo. Ottime le sue ripartenze in contropiede.Tramoni 5,5: il francese mostra qualche colpo a inizio gara ma poi sembra svanire nel nulla. Nella ripresa soffre troppo il pressing alto degli ospiti.(dal 20' s.t Nandez 5,5: messo in isolamento dopo il caso Godin, Nandez torna senza dare il suo solito contributo. Quest'oggi è apparso sottotono)Joao Pedro 5: da lui ci aspettiamo di più. Non è il Joao che conosciamo. Certamente si sta conservando per il prossimo match di campionato.Sottil 7,5: si vocifera che Trenitalia voglia comprarlo per farlo diventare il suo nuovo treno di punta. Imprendibile sulla fascia, sembra non stancarsi mai. Sua la rete della vittoria nei minuti di recupero finali.Cerri 6,5: lotta, fa a sportellate e trova la rete del vantaggio su un assist delizioso di Sottil.(dal 26' s.t Pavoletti 5,5: non incide sul match. Potrebbe aver accusato il colpo per la non titolarietà)All. Di Francesco 6,5: limita il turnover al limite del possibile. Trova il giusto equilibrio tra la difesa e l'attacco. Ottime le scelte odierne.