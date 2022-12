La sconfitta maturata ieri sera dal suo Cagliari in casa della Ternana potrebbe costare molto caro a Fabio Liverani.



Il club sardo, deluso dal campionato di una squadra che malgrado le premesse fatica a decollare, starebbe in queste ore meditando sulla posizione del tecnico romano, ora più che mai fortemente in bilico. Tra i candidati alla sua possibile sostituzione ci sarebbe anche una vecchia e mai dimenticata conoscenza rossoblù, quel Claudio Ranieri che trent'anni fa fece volare un'intera isola e che recentemente è finito anche nel mirino del Genoa.



La vicinanza con il prossimo impegno di campionato, in programma domenica contro il Perugia, tuttavia rende poco probabile un esonero immediato di Liverani, al quale, viceversa, quasi certamente verrà concessa una dose extra di fiducia.