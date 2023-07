Amichevole:



Cagliari-Juventus Next Gen 3-0



GOL: 26’, 37’ e 44’ s.t. Luvumbo



CAGLIARI: Radunovic (26’ s.t. Aresti), Zappa (16’ s.t. Di Pardo), Dossena (16’ s.t. Altare), Obert (26’ s.t. Capradossi), Augello (16’ s.t. Travaglini), Oristanio (16’ s.t. Nandez), Deiola (16’ s.t. Viola), Makoumbou (16’ s.t. Lella), Sulemana, Azzi; Pavoletti (16’ s.t. Luvumbo). A disposizione: Iliev, Kourfalidis. All.: Ranieri.



JUVENTUS NEXT GEN: Garofani (1’ s.t Gori), Mulazzi (1’ s.t. Perozzi); Poli (1’ s.t. De Marino), Muharemovic (16’ s.t. Citi), Turicchia (1’ s.t. Rouhi), Maressa (16’ s.t. Valdesi), Savona (1’ s.t. Leo), Sersanti (1’ s.t. Doratiotto), Mbangula (1’ s.t. Da Graca), Cudrig (1’ s.t. Lipari), Cerri (1’ s.t. Mancini). A disposizione: Scaglia, Ntenda. All.: Brambilla.