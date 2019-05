L'allenatore del Cagliari Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Udinese: "Cerri è recuperato, non ci sono Ceppitelli, Faragò e Leverbe. Castro? Vista anche l’altra gara in cui ha fatto 60 minuti sembra davvero essersi lasciato l’infortunio alle spalle. A Barella non so cosa gli riserva il futuro, di sicuro domani tutti vorranno portare il Cagliari in una buona posizione e per lui farlo da capitano è doppiamente importante".