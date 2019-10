Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dell'1-1 dell'Olimpico: "L'avevamo preparata per reggere l'urto della Roma. Siamo stati bravi a essere ordinati e compatti, con il coraggio giusto. L'interpretazione dei ragazzi è stata positiva, alla fine abbiamo sofferto in inferiorità numerica ma non abbiamo perso la testa. Portiamo a casa un risultato buono, che deve farci crescere".



SUL FALLO DI KALINIC - "A me sembrava una spinta netta, Pisacane è svenuto, ha ripreso i sensi solo nello spogliatoio. Non c'è nessun dubbio".