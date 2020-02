L'allenatore del Cagliari Rolando Maran ha parlato a Sky Sport dopo il beffardo pareggio contro il Parma: "E' un rimpianto grande, meritavamo la vittoria. Abbiamo tirato tante volte, colpito due pali, sbagliato in rigore. Abbiamo auto anche l'occasione per chiudere la partita. Rimane tanto rammarico per il gol subito, dobbiamo essere più bravi ma stiamo creando tanto. Pereiro? Sicuramente ci darà una grossa mano. Mi sarebbe piaciuto metterlo, ma Pisacane forse non ce la faceva per cui ho dovuto ritardare il terzo cambio".