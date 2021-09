Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli: "Da cosa voglio ripartire domani? Sicuramente l'aggressività in fase difensiva, al di là degli aspetti troppo tecnici. Sicuramente anche l'atteggiamento, che purtroppo abbiamo cambiato nel finale di gara: dovevamo restare sempre attivi, con la difesa che doveva salire qualche volta in più. Ma credo che quando si creano 6-7 palle gol contro uno squadrone come la Lazio, dovremo essere più cinici e a tradurle in gol".



TURNOVER - "Avendo l'esperienza delle Coppe, so quanto incidano tre partite in una settimana. Ora non c'è tempo, ma faremo nella sosta faremo tutti i test fisici che di solito facciamo quando si parte da inizio stagione e non da subentranti. Ieri abbiamo fatto un defaticante, stasera faremo una rifinitura: il mio lavoro sarà capire, uno a uno, chi sarà in grado di giocare di nuovo domani. Dipende più dai ragazzi, dai preparatori e dallo staff medico sapere il minutaggio che potranno avere".