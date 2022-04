Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro la Juventus:



"Quando si deve fare risultato con squadre di questo livello serve un pizzico di fortuna in più, anche col Milan abbiamo preso la traversa, qualche punto in più lo avrei preso volentieri. Il nostro campionato comincia da domenica, abbiamo cinque finali e un jolly da giocarci. Ritiro? Non tutti i ritiri sono punitivi, c'è chi va in Nazionale come Lovato e poi ha bisogno di rimettersi in pari. Ci abbiamo provato, ho visto una squadra più equilibrata, ma non è bastato".



SCONTRI DIRETTI FUORI CASA - "Se non sbaglio abbiamo fatto più vittorie fuori casa che in casa. Il punto per me oggi era ritrovare certi meccanismi contro una squadra che era in forma. Non meritavano di perdere contro l'Inter. Se giochiamo come con le big, non abbiamo nulla da perdere. Ancora in ritiro? Vediamo, ripeto che il precedente non era una punizione. La sconfitta brucia, dobbiamo ragionarci con la società".