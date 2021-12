Cagliari, Mazzarri spera nella permanenza di Nandez: 'A gennaio difficile sostituirlo'



Il futuro dell'uruguayano Nahitan Nandez sembra essere lontano da Cagliari, ma con i sardi in grave difficolta e a rischio retrocessione perdere un giocatore così importante a gennaio potrebbe essere un azzardo, come confermato da Walter Mazzarri in conferenza stampa: "Intanto a gennaio non ci penso, ma spero che chi lo sostituirà riuscirà a fare il massimo, sarà meno rapido in attacco e con meno dribbling però magari ci darà più equilibrio. Non è facile sostituire un giocatore come lui, ma confido sul fatto che questa squadra riesca a palleggiare meglio per non far pesare troppo la sua assenza”.