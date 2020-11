Il Cagliari si è allenato questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini, nel mirino dei rossoblù la sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus, anticipo dell’8ª giornata del campionato di Serie A (sabato, ore 20.45). Agli ordini di mister Di Francesco e del suo staff, la squadra è scesa in campo per iniziare la seduta con un’attivazione tecnica, a seguire partitella a tema. A concludere la sessione una partita a campo ridotto.



Alessandro Tripaldelli ha svolto oggi parte della seduta con i compagni; personalizzato per Paolo Faragò, Zito Luvumbo e Simone Pinna. Ha proseguito le terapie Luca Ceppitelli. In attesa del rientro di tutti i rossoblù impegnati con le rispettive Nazionali, ad Asseminello si è allenato Adam Ounas: l’attaccante ha svolto un lavoro di scarico.



Domani pomeriggio è stata fissata una nuova seduta di allenamento.