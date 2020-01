Cagliari-Milan 0-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 1’ s.t. R.Leao, 19’ s.t. Ibrahimovic



Assist: 1’ s.t. Castillejo, 19’ s.t. Hernandez



Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez (31’ s.t. Ionita), Cigarini, Rog (31’ s.t. Castro); Nainggolan; Joao Pedro, Simeone (24’ s.t. Cerri). All.: Maran



Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria (28’ s.t. Conti), Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu (19’ s.t. Bonaventura); Ibrahimovic, Rafael Leao (44’ s.t. Rebic). All.: Pioli



Arbitro: Abisso di Palermo



Ammoniti: 26’ p.t. Cigarini (C), 39’ p.t. Nandez (C) 15’ s.t. Pellegrini (C), 16’ s.t. Bennacer (M)