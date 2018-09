Cagliari-Milan 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 3' p.t. Joao Pedro (C), 10' s.t. Higuain (M)



Assist: 10' s.t Kessie (M)



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Klavan, Padoin; Castro (39' s.t. Dessena), Bradaric, Barella; Joao Pedro (18' s.t. Sau); Farias (6' s.t. Ionita), Pavoletti. All. Maran



Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez (40' s.t. Laxalt); Kessie, Biglia, Bonaventura (21' s.t. Bakayoko); Suso, Higuain, Calhanoglu (27' s.t. Castillejo). All. Gattuso



Arbitro: Abisso di Palermo



Ammoniti: 26' s.t. Srna (C), 46' s.t. Kessie (M)