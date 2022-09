È stato al centro del mercato italiano anche quest’estate, ma, come nelle passate, Nahitan Nandez non si è mosso da Cagliari. Anche in B l’uruguaiano è pronto a difendere i colori rossoblù. E dopo un inizio non perfetto, con il Modena è arrivato anche il suo primo assist in campionato. A beneficiarne è stato Rog. Chissà che a gennaio qualcuno non torni alla carica per il centrocampista.