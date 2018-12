Cagliari-Napoli 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 91' Milik



Cagliari (4-4-2): Cragno; Pisacane (41' s.t. Cigarini), Romagna (34' s.t. Andreolli),

Klavan, Padoin; Faragò, Bradaric, Barella, Ionita; Joao Pedro, Farias (24' s.t. Sau). All. Maran



Napoli (4-4-1-1): Ospina; Malcuit (35' s.t. Callejon), Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam;

Ounas (26' Insigne), Allan, Diawara (17' s.t. Mertens), Zielinski; Fabian Ruiz; Milik. All. Ancelotti



Arbitro: Doveri di Roma



Ammoniniti: 3' s.t. Padoin (C), 27' s.t. Maksimovic (N), 34' s.t. Insigne (N), 45' s.t. Sau (C)