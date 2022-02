Cagliari-Napoli 1-1



Marcatori: 13' s.t. Pereiro (C), 42' s.t. Osimhen (N).



Assist: 13' s.t. Grassi (C), 42' s.t. Mario Rui (N).



Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi (30' s.t. Marin), Baselli (37' s.t. Zappa), Dalbert (49' s.t. Lykogiannis); Pereiro (38' s.t. Pavoletti), Joao Pedro. All. Mazzarri.



Napoli (3-4-2-1): Ospina; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus (22' s.t. Ounas); Di Lorenzo (27' p.t. Malcuit, 38' s.t. Zanoli), Demme (22' s.t. Fabián Ruiz), Zielinski, Mario Rui; Elmas, Mertens; Petagna (22' s.t. Osimhen). All. Spalletti.



Arbitro: Sozza di Seregno.



Ammoniti: 35' p.t. Joao Pedro (C), 42' p.t. Malcuit (N), 20' s.t. Koulibaly (N).



Espulsi: -