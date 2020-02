Il Napoli proverà a ripartire da Cagliari oggi pomeriggio alle ore 18. Dopo la sconfitta con il Lecce serve ritrovare i tre punti, per puntare alla conquista di un posto in Europa League per la prossima stagione, con la zona Champions che ora è molto lontana (Atalanta momentaneamente a +15).



Per dare continuità alla bella vittoria di mercoledì contro l'Inter in Coppa Italia, Gattuso avrà bisogno dei migliori in campo. Dovrà certamente fare a meno dei vari assenti (da Koulibaly a Milik, passando per Lozano e Allan).



LA FORMAZIONE - Secondo quanto riportato dal noto giornalista partenopeo Carlo Alvino, il centrocampo visto a San Siro contro l'Inter appena quattro giorni fa sarà riconfermato. Spazio quindi a Demme e Fabián Ruiz, con Zielinski che terrà il suo posto dal primo minuto. Tridente di "piccoletti" composto da Callejon-Mertens-Insigne. Nel reparto arretrato i due centrali difensivi saranno nuovamente Manolas e Maksimovic, Di Lorenzo agirà sull'out di destra e la novità dovrebbe essere rappresentata dall'inserimento di Hysaj al posto di Mario Rui.