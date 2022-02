Cagliari-Napoli (lunedì 21 febbraio calcio d'inizio alle ore 19 in diretta tv su Dazn) è una gara valevole per la 26esima giornata di campionato in Serie A, la settima nel girone di ritorno.



PROBABILI FORMAZIONI



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Ceppitelli, Obert; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen.