Cagliari-Napoli: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

sfida valida per la 26esima giornata di Serie A. Sardi alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza, partenopei che vivranno il debutto di Calzona sulla panchina azzurra in campionato per provare una rimonta Champions che, in questo momento, appare notevolmente complicata.Nei sardi mister Ranieri potrebbe confermare il tandem d'attacco Lapadula-Luvumbo dall'inizio con a sostegno l'ex di turno Gaetano. In mezzo al campo al rilancio Nandez e poi cerca conferma Jankto. Al centro della difesa Mina e Dossena, terzini agiranno Zappa e Augello. In porta Scuffet.Azzurri senza capitan Di Lorenzo causa squalifica, spazio a Mazzocchi sulla destra di difesa mentre a sinistra Mario Rui potrebbe dare riposo a Olivera dopo le fatiche di Champions. Tra i pali Meret, al centro della retroguardia duello Natan-Juan Jesus per una maglia. A centrocampo potrebbe spuntarla Traorè. In attacco in leggero dubbio Osimhen, che venerdì si è allenato a parte a causa di un leggero stato influenzale lamentato nella giornata di giovedì. Apparso infine recuperato Politano, uscito acciaccato mercoledì in Champions contro il Barcellona e c'è ottimismo per la sua presenza in campionato domenica in Sardegna.: Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Lapadula.Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.Cagliari-Napoli si giocherà domenica 25 febbraio 2024 alle 15. Sarà in diretta e in esclusiva su DAZN.